E-Terni Young Festival, da oggi alla "Passeggiata" giovani musicisti in concerto - Tuttoggi.info

E-Terni Young Festival: sabato 22 e domenica 23 aprile alcuni giovani musicisti ternani si esibiranno nel giardino del Baravai.

Spazio ai giovani musicisti ternani, che si esibiranno, durante la prima edizione dell’E-Terni Young Festival, sabato 22 e domenica 23 aprile al giardino del Baravai presso il parco La Passeggiata, a partire dalle 16.30. Una due giorni ricca di appuntamenti musicali, con 21 protagonisti tra giovani artisti e band, che hanno risposto al bando di selezione con entusiasmo, confermando la grande vitalità e creatività del panorama musicale giovanile ternano.

L’evento, che non ha una finalità competitiva, mira a offrire a tutti i partecipanti la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico numeroso, e prevede la possibilità, per gli artisti, di ricevere un pass per tutti i concerti della stagione Baravai.

Il Festival è organizzato dall’associazione temporanea di scopo Cooperativa Sociale ACTL – Ternana Marathon Club ASD e da Le Macchine Celibi Soc. Coop, all’interno delle attività promosse dalla direzione Cultura del Comune di Terni nell’ambito del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Programma sabato 22 aprile

ALTERNI INTERNI – ore 17GIULIA BEFANI – ore 17.30OLEGAN – ore 18MARASCI – 18.30THA ARROWS – ore 19Y-NOT – ore 19.30B-ROUGE – ore 20CAPRICCI – ore 20.30DAMIX – ore 21ROSEWOOD – ore 21.30HELLVILLUM – ore 22

Programma domenica 23 aprile

RAIDERS – ore 17AVALON – ore 17.30CREPA – ore 18KARKUR – 18.30DENNY PONZO – ore 19MARTA CIANCHETTA – ore 19.30BLUANNIKA – ore 20DEDO – ore 20.30MOG4NO – ore 21LUCI – ore 21.30