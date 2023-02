E' Pioggia di Grammy per i protagonisti del 50° anniversario di Umbria Jazz a luglio - Tuttoggi

Premio come Best Contemporary Instrumental Album per Snarky Puppy, in programma all’Arena santa Giuliana il 12 luglio, e per Stewart Copeland, in programma il 14 luglio con la UJ Orchestra, che ha vinto nella categoria Best Surround Sound Album con il suo progetto Divine Tides.

Ranky Tanky, band esordiente a UJ che sarà resident per i 10 giorni del festival, ha vinto il premio per il Best Regional Roots Music Album.

(Foto: Snarky Puppy)