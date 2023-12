E’ morto Santucci, già assessore comunale e presidente di Atam e Gesenu

Diventato uno degli esponenti di spicco del Pd, si è spento a 74 anni. Il cordoglio del segretario Bori e dell'amministrazione comunale

Cordoglio per la morte, all’età di 74 anni, di Enzo Santucci, che a Perugia ha avuto importanti ruoli come amministratore pubblico e dirigente regionale.

Laureato in Storia e Filosofia all’Università di Firenze, Santucci ha ricoperto, in particolare, le cariche di assessore presso la Provincia di Perugia, di assessore allo sviluppo economico del Comune di Perugia nel mandato 1999-2004, per poi svolgere le funzioni di consigliere comunale in quello successivo. È stato anche dirigente al commercio della Regione Umbria e presidente dell’ex Atam e di Gesenu.

Il sindaco Romizi e la Giunta, nell’esprimere il proprio cordoglio, ricordano con piacere la sua partecipazione, nel giugno scorso, alla cerimonia svolta, dopo i lavori di riqualificazione, nell’area verde di Madonna Alta antistante la scuola intitolata al padre Giacomo Santucci. Persona di vasta cultura e cosmopolita, proprio ricalcando le orme del genitore, maestro e insegnante che ha lasciato il segno nelle vite di generazioni di perugini, Enzo Santucci si è distinto per l’impegno a favore della sua comunità, espresso anche attraverso l’attività politica che lo ha portato a diventare uno degli esponenti di spicco del Partito democratico.

Proprio il segretario umbro del Pd, Tommaso Bori, ha così commentato: “È con profondo dolore che abbiamo appreso della scomparsa improvvisa di Enzo Santucci, uno dei dirigenti politici più apprezzati e stimati da tutta la comunità democratica umbra”.

“Enzo Santucci – ha aggiunto Bori – è stato un uomo di grande umanità, competenza e cortesia. Instancabile e attento ai temi sociali ed economici ha vissuto il suo impegno politico come grande passione civile e tensione morale. Ha svolto negli anni importanti ruoli di amministratore pubblico e

dirigente regionale. Come tesoriere del Partito democratico è riuscito a dare un contributo di assoluto valore al rilancio ideale, morale e programmatico del partito. Ci mancheranno la sua gentilezza e la sua cultura riformista. Ci mancherà soprattutto la sua amicizia. Enzo Santucci è, e rimarrà, un un vero gentiluomo della politica umbra”.

Bori e l’amministrazione comunale perugina si stringono intorno alla moglie Rosanna, alla figlia Maria e a tutta la famiglia Santucci.



Le esequie si svolgeranno sabato 23 dicembre alle 9.30 presso la cattedrale di San Lorenzo.