E' morto Lamberto Gentili, figura storica per la comunità spoletina - Tuttoggi.info

Cordoglio a Spoleto per la morte di Lamberto Gentili, figura storica cittadina e riferimento per la comunità locale. Questo il messaggio del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti:

“La scomparsa di Lamberto Gentili lascia un profondo senso di dolore nella nostra comunità, perché con lui perdiamo non solo un uomo che ha vissuto con passione, competenza e dedizione il suo rapporto con la città, ma anche un punto di riferimento di grande valore per la storia culturale di Spoleto.

Lamberto ha avuto la straordinaria capacità di mettere a disposizione i suoi saperi con il fare umile di chi ha sempre desiderato tramandare senza imporre, seminando conoscenza e lasciandone traccia in tanti suoi scritti.

È stato per tanti anni il perno dei servizi culturali del nostro Comune, un punto di riferimento autorevole ed ascoltato.

In questo momento di grande tristezza, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli sono state accanto e che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale.

Lamberto Gentili è stato una presenza importante per Spoleto, una persona che ha saputo mettere le proprie competenze, il proprio impegno e la propria passione al servizio della comunità. Il suo contributo e il suo modo di vivere il rapporto con la città resteranno nella memoria di quanti lo hanno conosciuto.

Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze, con l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità spoletina”.

Alla famiglia Gentili giunga anche il cordoglio della redazione di Tuttoggi.