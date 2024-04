È attivo il nuovo tratto di acquedotto tra Marsciano e Morcella - Tuttoggi.info

Con il collegamento alla rete esistente in via Piccolotti a Marsciano, avvenuto lo scorso 20 marzo dopo l’effettuazione delle prove di tenuta e di collaudo, è attivo il nuovo tratto di acquedotto pubblico, lungo circa 4 km, che collega il capoluogo alla zona rurale a ridosso della frazione di Morcella, lungo la strada provinciale 376/1 fino al bivio per Migliano.

L’opera, i cui lavori sono iniziati nell’estate del 2022, è stata finanziata con 280mila euro di cui 90mila da parte del Comune con l’accensione di un mutuo e i restanti 190mila finanziati con un bando della Regione Umbria a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Tutte le famiglie interessate potranno, ora, chiedere ad Umbra Acque l’allaccio della propria abitazione al nuovo acquedotto. A tal fine possono accedere al seguente indirizzo web o contattare direttamente i seguenti recapiti telefonici: 800005543 (numero verde gratuito da rete fissa) – 0755014301 (da cellulare).

“Questa infrastruttura – ricordano il sindaco Francesca Mele e l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello – è stata una delle prime opere su cui l’amministrazione ha concentrato la propria attenzione elaborando la progettualità necessaria e reperendo le risorse finanziarie per la sua realizzazione. Grazie ad essa è stata finalmente risolta una problematica di approvvigionamento idrico che interessava le famiglie residenti nella zona da molti anni e che era diventata sempre più pressante con il passare del tempo”.