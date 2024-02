Tre scosse di terremoto a Spoleto, gente e studenti in strada | Scuole chiuse | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Paura a Spoleto per due scosse di terremoto, da settimane in corso uno sciame sismico di modesta entità ma che crea preoccupazione

Paura a Spoleto per due scosse di terremoto che sono state registrate alle 11.55 ed alle 11.57 di venerdì 9 febbraio 2024. Intorno alle 13 una nuova scossa di terremoto: “Allo stato attuale non si ravvisano né danni né feriti ma sono comunque arrivate qualche banale richiesta di verifica, probabilmente più per paura che per danni reali”, il bilancio dei vigili del fuoco. Intanto il tribunale è stato evacuato per verifiche e il Comune di Spoleto ha provveduto ad aprire la sede della Protezione Civile a Santo Chiodo.

Dopo le prime due scosse e anche dopo la terza, la gente è uscita in strada, così come gli studenti delle scuole sono stati fatti uscire dalle auto. Secondo i dati dell’Ingv, la prima scossa è stata di 3.5 gradi di magnitudo, con epicentro nella zona di Eggi di Spoleto, ad 8 km di profondità. La seconda scossa ha avuto una magnitudo di 3.1. Sono seguite delle scosse minori, di 1.7 gradi e di 2.1.

La zona di Spoleto già da diverse settimane è interessata da uno sciame sismico di modesta entità che però sta preoccupando la popolazione. Le due scosse ravvicinate di questa mattina, dunque, stanno creando apprensione. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sono stati fatti uscire dai plessi, venendo portati nei cortili interni o in spazi pubblici vicini (come gli studenti del liceo classico che si trovano ai giardini di viale Matteotti).

E dopo che informalmente si apprende che il Comune ha dato disposizione ai dirigenti di chiudere le scuole, sia per la giornata di oggi che di domani, arriva l’ufficialità. “A seguito degli eventi sismici che stanno interessando nuovamente il territorio comunale – si legge in una nota – il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha deciso, per la giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, e di domani, sabato 10 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli edifici pubblici, compresi musei e teatri e dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti. Al momento non si registrano segnalazioni di danni o situazioni di rischio nel territorio comunale. Per qualsiasi richiesta di informazione o per segnalazioni è possibile chiamare il numero 0743 222450 o scrivere all’email protezione.civile@comune.spoleto.pg.it”.

(articolo in aggiornamento)