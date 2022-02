Drogata alla guida e con eroina in auto, denunciata ragazza - Tuttoggi

Una ragazza è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Baschi dopo essere stata fermata alla guida dell'auto in stato di alterazione

Guidava sotto l’effetto di droga e in auto aveva anche dell’eroina: per questo una ragazza è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Baschi. I militari dell’Arma, durante un controllo stradale pomeridiano, hanno infatti fermato un’auto alla cui guida c’era una ragazza di Viterbo. Già nota alle forze dell’ordine, la giovane è apparsa in stato confusionale ai militari.

È stata dunque perquisita la sua auto: all’interno c’erano 2,5 grammi di eroina, posti sotto sequestro.

Gli accertamenti sanitari, effettuati presso l’Ospedale di Orvieto, hanno consentito di riscontrare la positività della giovane a sostanza stupefacente, del tipo cannabinoide. Per tale motivo la ragazza, oltre alla denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti, è stata segnalata alla Prefettura di Terni per la violazione connessa al possesso per uso personale.

