Droga, arrestato in via del Macello

Tunisino 40enne fermato dai carabinieri: sequestrata eroina, soldi e un telefono cellulare

Droga, arrestato dai carabinieri un tunisino, di 40 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia.

I militari, mentre transitavano di pattuglia in Via del Macello, hanno notato il tunisino cedere delle dosi di stupefacente ad altre persone. Intervenuti nell’immediatezza, sono quindi riusciti a bloccare il 40enne e all’esito della perquisizione personale a recuperare 3 dosi di eroina, per un peso complessivo di 2 grammi; euro 145, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, un telefono cellulare.

Il narcotico e i reperti sono stati tutti sottoposti a sequestro, in attesa di essere depositati presso l’ufficio corpi di reato.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, a seguito del quale oltre alla convalida dell’arresto, al medesimo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alle forze dell’ordine.