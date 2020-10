Dpcm, Zuccarini: "Scaricare la responsabilità sui sindaci è vigliaccheria"

“Scaricare tutta la responsabilità sui sindaci è un vero e proprio atto di vigliaccheria di questo Governo”. A dirlo è il sindaco Stefano Zuccarini in merito al nuovo Dpcm.

“Vogliono sindaci sceriffi senza strumenti”

“Pretendono dei ‘sindaci sceriffi’ ma ci lasciano senza poteri e strumenti per poter agire – prosegue Zuccarini – io farò come sempre la mia parte, con il pieno supporto dell’amministrazione comunale, per gestire al meglio la situazione nel rispetto delle norme nazionali e locali. L’emergenza Covid però richiede anche finanziamenti, uomini e mezzi necessari se dobbiamo fare verifiche e controlli efficaci. Questa schizofrenia politica è intollerabile. Rivolgo un appello al senso di responsabilità di tutti, occorre affrontare con intelligenza e sacrificio questo periodo proprio per tornare quanto prima alla normalità”.