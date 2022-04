Dopo 2 anni di stop torna corteo 25 Aprile, obbligo mascherina per tutti i partecipanti - Tuttoggi

“Quella del 25 aprile è una data fondamentale per la storia e per la democrazia del nostro Paese – sottolinea il sindaco Filippo Stirati – fondamento della Costituzione italiana, che proprio dalla Resistenza e dall’antifascismo è nata. Dopo due anni di stop causa pandemia torniamo ora a celebrare pienamente questo giorno con un corteo che è certamente essenziale ricordo di ciò che accadde 77 anni fa, ma che vogliamo sia anche auspicio di un futuro in cui pace, progresso e solidarietà possano convivere con la libertà e l’autodeterminazione dei popoli, soprattutto in un periodo come questo, dominato dal fragore delle armi e dalle atrocità e dalla follia della guerra”.

Considerata la possibile presenza di numerose persone e del potenziale elevato rischio di trasmissione del Covid-19, il sindaco ha emanato un’ordinanza che invita quanti parteciperanno al corteo (cittadini, Forze dell’Ordine, membri della Banda comunale e astanti in generale) a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di tipo chirurgico o FFP2). Resteranno esentati dall’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore a 6 anni, i membri della banda che suonano strumenti a fiato, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.