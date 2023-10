Donna trovata morta in casa e giovane gravissimo, forse intossicati da monossido - Tuttoggi.info

Una donna di 44 anni è stata trovava morta in casa, con lei anche un 24enne che è ricoverato all'ospedale di Terni in rianimazione

Potrebbe essere stata una intossicazione da monossido di carbonio la causa della morte di una donna di 44 anni, con un giovane di 24 anni che invece è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

La tragedia è stata scoperta nella notte tra sabato e domenica in un’abitazione di via Rossini a Terni. Oltre alla donna priva di vita, nell’appartamento è stato trovato anche un giovane di 24 anni che è stato soccorso dal personale del 118 ed stato ricoverato in rianimazione in ospedale con prognosi riservata.

(articolo in aggiornamento)