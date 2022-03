Donna spacciatrice arrestata dai Carabinieri - Tuttoggi

La donna, dopo le formalità di rito, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Perugia. Operazione dei Carabinieri di Terni

Era stata già denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti lo scorso 25 febbraio quando i Carabinieri, giunti a casa sua per notificarle un provvedimento di carcerazione domiciliare, l’hanno trovata in possesso di 5,5 grammi di eroina, di un bilancino, di bustine per il confezionamento e di 180€ in contanti.

Nuovo ordine di carcerazione

Per tale motivo la sua posizione è stata sottoposta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che emetteva un nuovo ordine di carcerazione nei confronti di K.M., nata nella Repubblica del Congo nel 1984 ma residente a Terni, già nota alle Forze dell’ordine. Per tale motivo, nel corso della mattinata dello scorso 2 marzo i militari del Comando Stazione Carabinieri di Terni, in esecuzione di apposita ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto (PG), l’hanno nuovamente tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso il 25 febbraio. La donna, dopo le formalità di rito, veniva condotta presso la Casa Circondariale di Perugia.