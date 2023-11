Dona i tuoi capelli per creare parrucche destinate ai pazienti oncologici - Tuttoggi.info

I saloni aderenti in Umbria sono a Città di Castello, Gubbio, Castiglione del Lago, Perugia, Marsciano, Foligno, Spoleto e Terni

In un mondo dove la lotta contro il cancro diventa sempre più una sfida comune, la regione dell’Umbria si distingue con un’iniziativa pratica quanto toccante: la donazione di capelli per la realizzazione di parrucche destinate a pazienti oncologici.

L’iniziativa “Insieme … con Te”, promossa dalla rete “Insieme Umbria Contro il Cancro”, la rete che unisce varie associazioni che si occupano di oncologia nella regione, vede la collaborazione diretta ed esterna di enti come AVIS Comunale di Perugia, l’associazione Prenditi cura di Te odv, Carbonari Group e Vogue parrucchieri & estetica, oltre alla Banca dei Capelli.

Dona i tuoi capelli!

Questo è l’appello della campagna che richiama a partecipare a questo gesto generoso. Nella promozione si specifica che i capelli tagliati devono essere lunghi almeno 27 cm e non essere decolorati. I saloni aderenti in Umbria, situati in città come Città di Castello, Gubbio, Castiglione del Lago, Perugia, Marsciano, Foligno, Spoleto e Terni, sono pronti ad accogliere i donatori. (Clicca qui per la lista degli esercizi aderenti)

La donazione di capelli non è solo un gesto di solidarietà, ma anche un simbolo di speranza e supporto per coloro che stanno combattendo la battaglia contro il cancro. Le parrucche realizzate con capelli naturali possono fare una grande differenza nella vita di un paziente oncologico, offrendo non solo un supporto estetico ma anche un impulso morale.

La campagna “Insieme … con Te” non è dunque solo un invito alla donazione, ma anche un messaggio di sensibilizzazione sulla realtà dell’oncologia e sull’importanza del supporto comunitario.

Unisciti a questa causa!

La campagna invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, sia donando i propri capelli che diffondendo il messaggio. Ogni ciocca conta e ogni gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. Con un semplice taglio di capelli, ognuno di noi può contribuire a un mondo in cui la lotta contro il cancro è sostenuta da un senso di comunità e partecipazione.