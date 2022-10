Domani si inaugura Biblioparco in viale Trento per condividere libri

“Abbiamo sostenuto questa iniziativa – affermano gli assessori del Comune di Terni al welfare Cristiano Ceccotti a alla scuola Cinzia Fabrizi – non solo per incentivare la pratica della lettura e dello scambio di libri ma anche per favorire lo sviluppo di relazioni umane, anche di tipo intergenerazionale. Un esempio di come i patti di collaborazione possano generare virtuosi scambi per la collettività e di come anche la scuola possa essere centrale nelle dinamiche della vita collettiva”.

Durante l’inaugurazione, verrà presentato anche il progetto di Biblioluna “Le sferruzzine” che, per l’occasione, hanno realizzato un manufatto che rappresenta Nera, Velino e Lo Gnefro. A tutti i partecipanti verranno distribuiti i segnalibri realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Metelli.