Dogane e Monopoli, in arrivo il nuovo personale

La soddisfazione dei rappresentanti sindacali di CGILFP –CISLFP –UILPA per lo sblocco delle procedure per 20 unità tra Perugia e Terni

Delle 20 unità che saranno destinate alla Direzione Territoriale Toscana e Umbria, 9 sono destinate a Terni (5 per le Dogane e 4 per l’Ufficio Monopoli), insieme ai 5 per le Dogane di Perugia e le 6 per l’Ufficio Monopoli del capoluogo regionale.

Un risultato, lo sblocco del personale richiesto, che viene salutato con soddisfazione dai responsabili di Cgil Fp Federica Rocci, Cisl Fp Antonio Ragni e Uil Pa Virgilio Tisba. Dopo una lunga serie di iniziative da parte di CGILFP –CISLFP –UILPA, che avevano riguardato, in primo luogo, la situazione degli Uffici di Perugia e Terni e con le quali era stato sollecitato un intervento diretto dell’amministrazione centrale, finalmente è stata dunque emessa la procedura di interpello.

“Una vittoria importante – sottolineano i sindacalisti – soprattutto perché le richieste dei colleghi sono state ascoltate e l’attenzione dell’amministrazione centrale si è finalmente spostata sull’Umbria: una Regione strategica che costituisce il cuore dell’Italia”.

Ovviamente si tratta di un primo passo. “Noi – assicurano i rappresentanti sindacali – continueremo a vigilare ed a farci carico delle istanze dei colleghi a cui chiediamo di segnalarci sempre criticità come queste. Il gioco di squadra ci ha consentito di ottenere questo risultato e siamo fiduciosi che la collaborazione con il Direttore Territoriale per la Toscana e Umbria dott. Bellosi continuerà a produrre i suoi frutti nell’interesse dell’Amministrazione e dei nostri colleghi. Noi, come CGILFP –CISL –UILPA , insieme, continueremo a difendere i diritti dei nostri iscritti e di tutti i lavoratori che sono il cuore della nostra Amministrazione”.