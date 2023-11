Un documentario Rai sui Ceri chiuderà le celebrazioni per i 50 anni dello stemma regionale - Tuttoggi.info

Verrà proiettato nella Sala del Centro Servizi Santo Spirito giovedì 9 novembre alle 18, ingresso libero aperto a tutti

Verrà proiettato nella Sala del Centro Servizi Santo Spirito giovedì 9 novembre alle 18, “Emozione Millenaria – Ceri, l’identità di un simbolo”, documentario a cura della Tg Rai Umbria che di fatto chiuderà le celebrazioni per i 50 anni del simbolo della Regione Umbria, iniziate lo scorso 30 ottobre con i Ceri mezzani di Gubbio in Piazza IV Novembre, a Perugia.

La proiezione del filmato a Gubbio, che verrà trasmessa anche in diretta streaming sul sito internet della Tgr Rai, sarà preceduta da una presentazione moderata da Luca Ginetto, caporedattore Rai Tgr Umbria. A portare i saluti della città sarà il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, al quale seguiranno gli interventi di Nicola Tofanetti, segretario Commissione regionale per l’approvazione dello stemma, Pier Luigi Neri, già sindaco di Gubbio, Giuseppe Allegrucci, in rappresentanza delle comunità ceraiole e presidente Università dei Muratori, Gianluca Sannipoli, giornalista e storico dei Ceri e Maddalena Vantaggi, docente Accademia delle Belle Arti di Perugia.

A presentare il documentario saranno gli autori dello stesso Federica Becchetti e Carlo Angeletti, entrambi caposervizio Rai Tgr Umbria. Le conclusioni saranno a cura di Giovanni Parapini, direttore Sede regionale Rai dell’Umbria. Tra il pubblico ci saranno anche alcune classi della scuola media Nelli-Mastro Giorgio, l’ingresso è libero e aperto a tutti.