Diversità e fragilità con NESSUNO ESCLUSO. La mostra a Foligno, ad ingresso gratuito - Tuttoggi.info

Identità, pluralità e percezione dell’altro attraverso la fotografia d’autore. Ha inaugurato a Foligno, negli spazi de I Casalini, la mostra fotografica “NESSUNO ESCLUSO” di Christian Tasso, promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e curata da Maggioli Cultura e Turismo. L’esposizione si inserisce in un progetto ad ampio raggio focalizzato sui temi dell’identità e dell’alterità, in cui la pratica artistica e il linguaggio fotografico diventano strumenti per indagare la singolarità dell’individuo e la sua autonoma narrazione del reale.

Le immagini dell’artista Christian Tasso dialogano in mostra con le produzioni nate dal laboratorio “Autoritratto Emotivo” presso il Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC) di Foligno, che ha coinvolto circa 35 giovani e adulti di quattro realtà cooperative del territorio, che hanno aderito con entusiasmo: La Locomotiva Cooperativa Sociale, con gli utenti dei centri semiresidenziali Il Laboratorio e L’Orizzonte; Ellelle Cooperativa Sociale, con gli utenti di Casadina, Pollicino e Quattro elementi; Comunità La Tenda Cooperativa Sociale, con gli utenti del servizio per le dipendenze Caino; Dinamica Cooperativa Sociale, con gli utenti de La Serra di Borroni.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 ottobre all’8 novembre 2026 ad ingresso gratuito.

Con “NESSUNO ESCLUSO” l’artista visivo Christian Tasso presenta la sua ricerca formale e concettuale. A Foligno sono esposte circa 30 opere del progetto, di grande e medio formato, realizzate rigorosamente in pellicola analogica e sviluppate manualmente dall’artista in camera oscura: una scelta metodologica che riafferma il valore del tempo, della materia e del rigore compositivo. Frutto di una ricerca condotta in oltre 15 Paesi (tra cui Nepal, Cuba, Mongolia, Kenya, Paraguay ed Etiopia), il progetto mette in discussione i canoni tradizionali con cui la diversità viene solitamente rappresentata. Superando la retorica del reportage e dello stereotipo assistenziale, la pratica di Tasso sposta il focus dall’osservazione alla costruzione dell’immagine: l’atto fotografico diventa così uno spazio estetico, relazionale e co-autorevole, in cui la persona partecipa attivamente alla propria narrazione visiva.

Il suo sguardo si concentra sulla dimensione intima delle persone, sulle loro storie e aspirazioni, affrancando la rappresentazione da sovrastrutture e pregiudizi. Attraverso una visione paritaria, Tasso restituisce la piena complessità umana dei soggetti — il lavoro, i legami affettivi, la vitalità di ogni giorno —, con un linguaggio visivo che invita a incontrare l’altro prima di qualsiasi etichetta, riaffermandone l’unicità e la dignità.

Dichiara Monica Sassi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno: «Con NESSUNO ESCLUSO la Fondazione intende promuovere un progetto che pone al centro la persona, la sua unicità e il valore della relazione. L’arte, e in particolare la fotografia di Christian Tasso, diventa occasione per superare stereotipi e distanze, restituendo dignità, ascolto e visibilità a storie e percorsi diversi. Sostenere questa mostra significa per noi ribadire il ruolo della cultura come strumento di inclusione, crescita civile e coesione della comunità».

Nel primo momento del progetto laboratoriale “Autoritratto Emotivo” i partecipanti, accompagnati dagli educatori museali, sono stati invitati a osservare alcune opere della collezione e a confrontarsi con le emozioni che esse suscitano. Attraverso parole, gesti, corpo, materiali e supporti visivi, ciascuno ha costruito il proprio “autoritratto emotivo”, utilizzando colori, forme e materiali legati alla propria esperienza. Un processo pensato per favorire consapevolezza di sé, autostima e senso di appartenenza al gruppo.

Il percorso è poi proseguito con una sessione curata da Christian Tasso focalizzata sulla ritrattistica collaborativa. Nel suo lavoro, la fotografia non si limita a osservare o rappresentare l’altro, ma si attiva come processo di co-autorialità visiva. I protagonisti non sono stati semplicemente soggetti davanti all’obiettivo, ma hanno contribuito attivamente alla costruzione dell’immagine attraverso il dialogo con l’artista, la scelta della postura, dell’ambientazione e delle modalità della propria rappresentazione.

Nella mostra presso I Casalini saranno esposte sia le opere realizzate dall’artista, sia una selezione degli autoritratti emotivi prodotti dai partecipanti durante il workshop al CIAC.

La mostra NESSUNO ESCLUSO a Foligno diventa così il momento conclusivo e insieme pubblico di un percorso condiviso: non soltanto la restituzione di un’esperienza, ma un’occasione di incontro tra arte contemporanea, istituzioni culturali, realtà sociali e comunità. Una narrazione comune sulla pluralità, sull’identità e sull’unicità di ogni persona.

NESSUNO ESCLUSO propone un diverso modo di guardare la diversità: non attraverso ciò che separa, ma attraverso ciò che mette in relazione.

Per informazioni: tel. 366.6635287 – e-mail: info@ciacfoligno.it – www.ciacfoligno.it

Luogo: I Casalini, Via del Gonfalone, 29, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA