Diventa l'incubo della sorella, arrestato 47enne - Tuttoggi.info

Donna denuncia il fratello che finisce in carcere dopo indagini dei Carabinieri. L'uomo tormentava la sorella inducendola alla paura

I Carabinieri della Stazione di Montecchio hanno tratto in arresto un 47enne in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Terni per i reati di atti persecutori e minaccia.

Nel corso dell’attività investigativa, scaturita dalla denuncia-querela presentata da una 48enne, è emerso uno scenario di vita divenuto per lei ormai insostenibile a seguito del comportamento vessatorio del fratello. In particolare i militari hanno accertato che, da oltre un anno, il 47enne, peraltro dedito all’abuso di alcolici, tormentava la sorella con innumerevoli telefonate e reiterate minacce, in alcune circostanze proferite alla presenza del figlio minore della stessa, per dissidi di natura economica, di fatto inducendola in un perenne stato di paura, sudditanza e timore per la propria incolumità, acuitosi ulteriormente nelle ultime settimane quando l’uomo aveva ripetutamente colpito, anche di notte, il portone di casa della vittima con una catena.

Le scrupolose indagini, svolte dai Carabinieri della Stazione di Montecchio sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Terni, nell’ambito del protocollo previsto dalla Legge n. 69/2019, cosiddetto “codice rosso”, hanno permesso di delineare in tempi rapidi la vicenda, anche grazie alle informazioni fornite dalla parte offesa e alle concordanti risultanze investigative emerse. La richiesta di emissione di un provvedimento cautelare avanzata dall’A.G. per scongiurare il pericolo di reiterazione delle condotte illecite è stata pienamente condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari con l’emissione dell’ordinanza custodiale eseguita nei giorni scorsi dai militari.