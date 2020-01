Diretta del Cerro, incontro del Comune con Provincia e Regione - Tuttoggi

L’amministrazione comunale di Marsciano ha incontrato il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta per affrontare il tema della messa in sicurezza della diretta del Cerro, il tratto di strada provinciale n. 375 che collega Marsciano con la E45.

Per il Comune erano presenti il sindaco Francesca Mele, gli assessori Francesca Borzacchiello e Roberto Consalvi, il consigliere Danilo Simpatia insieme anche al rappresentante del comitato strada Cerro, Mario Moretti. All’incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Valerio Mancini presidente della Seconda Commissione consiliare permanente che ha, tra le proprie competenze, proprio infrastrutture e trasporti.

La questione della strada del Cerro, con l’urgenza di opere per la sicurezza, è inoltre stata rappresentata nei giorni scorsi dal sindaco Mele e dal consigliere Mancini anche al Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, il quale ha assicurato, proprio in virtù dei problemi di estrema pericolosità di quel tratto di strada, il proprio interessamento per favorire tempistiche celeri di intervento.

La Provincia di Perugia, con il presidente Bacchetta, ha condiviso l’opportunità di considerare i lavori per la messa in sicurezza della diretta del Cerro tra le opere urgenti e non più rimandabili. Il Comune ha infatti spiegato al presidente la necessità di attuare un primo intervento sulla strada con la realizzazione di due rotonde, all’altezza degli incroci più pericolosi, e la sistemazione di autovelox fissi lungo il rettilineo, per la cui istallazione la Polizia Locale di Marsciano ha già iniziato a settembre l’iter autorizzativo con la Prefettura.

“Questi nuovi contatti intrapresi con la Provincia, ente competente sulla strada del Cerro, e con la nuova amministrazione regionale, oltre che con la Prefettura – spiega il sindaco Francesca Mele – confermano la volontà da parte di tutti i soggetti interessati di dare priorità a questa problematica nella programmazione degli interventi sulle strade provinciali. Ora, insieme all’iter già intrapreso per la progettazione tecnica delle opere, è necessario procedere all’individuazione delle risorse necessarie. Anche da questo punto di vista lavoreremo in stretta sinergia con tutti gli enti preposti per arrivare quanto prima alla soluzione definitiva dei gravi problemi di sicurezza che riguardano questo tratto di strada”.