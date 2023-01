Differenziata: nuovo calendario a Spello, Bevagna, Valtopina e Nocera

Allineamento di date e frequenze

Anche in questi 4 comuni i nuovi calendari vedono un allineamento totale di date e frequenze: il servizio infatti verrà svolto con cadenza fissa nei giorni programmati, anche se festivi infrasettimanali, e le frequenze di svuotamento per tutte le tipologie di contenitori, sia piccoli (25/ 40 litri) che grandi (240/ 1000 litri), previste ogni 14 giorni, non saranno più diversificate, comportando un aumento di frequenza per i contenitori grandi, che prima venivano svuotati ogni 21 giorni e una diminuzione per quelli piccoli, che prima venivano svuotati ogni 7 giorni. La raccolta domiciliare prevista per i centri storici di Spello e Bevagna continuerà ad avere invece frequenza settimanale per plastica, carta, vetro e indifferenziato e tre volte a settimana per la frazione organica.

A Spello

Nel comune di Spello sono stati previsti due calendari specifici, uno per la periferia e l’altro per il centro storico. La raccolta, che si svolgerà con cadenze prefissate nelle zone periferiche, prevede i seguenti ritiri: organico il martedì e il venerdì, l’indifferenziato e i metalli il venerdì a settimane alterne, carta e cartone il martedì a settimane alterne e la plastica sempre il martedì a settimane alterne. La raccolta del vetro e dei pannolini non subirà variazioni, rimanendo stradale o domiciliare, laddove previsto.

A Bevagna

Anche nel comune di Bevagna saranno in vigore due calendari specifici, uno per la periferia e l’altro per il centro storico. La raccolta che si svolgerà con cadenze prefissate nelle zone periferiche prevede i seguenti ritiri: organico il lunedì ed il giovedì, l’indifferenziato e i metalli il mercoledì a settimane alterne, carta e cartone il giovedì a settimane alterne e la plastica sempre il giovedì a settimane alterne. La raccolta del vetro e dei pannolini non cambia, rimanendo stradale o domiciliare, laddove previsto.

Spello e Bevagna – centro storico

Per i centri storici di Spello e Bevagna è invece previsto: ritiro dell’organico ogni lunedì, giovedì e sabato,

martedì ritiro dell’indifferenziato, mercoledì carta, venerdì plastica e sabato vetro. Per le famiglie che hanno richiesto il servizio pannolini, la raccolta verrà effettuata il martedì (insieme al ritiro dell’indifferenziato) e il venerdì. Sui sacchi – come sempre – dovranno essere applicate le etichette con lo

specifico codice a barre, in assenza delle quali il ritiro non verrà eseguito.

Valtopina

A Valtopina è previsto un unico calendario, con le seguenti frequenze: tutti i martedì e venerdì ritiro

dell’organico, mentre il lunedì a settimane alterne ritiro di indifferenziato e metalli, plastica, carta e cartone. La raccolta del vetro e dei pannolini non subirà variazioni, rimanendo stradale o domiciliare, laddove previsto.

Nocera Umbra

Per Nocera Umbra i ritiri programmati dal nuovo calendario prevedono per l’intero comune: organico lunedì e giovedì, indifferenziato e metalli il mercoledì a settimane alterne, carta e cartone il giovedì a settimane alterne, plastica il giovedì a settimane alterne. La raccolta del vetro e dei pannolini non cambia, rimanendo stradale o domiciliare, laddove previsto.

I consigli di Vus

Valle Umbra Servizi tiene a ricordare che per mantenere il decoro e la pulizia dell’intero territorio è necessario: rispettare sia il calendario di raccolta per tutte le tipologie di rifiuti, sia le modalità di esposizione, che nel nuovo sistema prevedono il conferimento su suolo pubblico a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 6:00 del giorno stesso di raccolta.

Le Faq

Nelle FAQ, contenute nel calendario cartaceo che è stato consegnato per posta nei primi giorni del mese di gennaio, Valle Umbra Servizi sottolinea come gli utenti che abitano nei condomini possano sostituire gli attuali contenitori di 40 litri con quelli di 240 litri; una possibilità che diventa un invito anche per tutte le utenze plurifamiliari che come i condomini possono condividere contenitori di maggiori dimensioni con i propri vicini di casa. A questo scopo sono attivi sia il numero verde 800-280328 (attivo da lunedì a sabato con orario 8:00-18:00) che l’Ecosportello di via Bianca, 15 in località Sant’Eraclio (aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 11:00), a cui gli utenti potranno richiedere il cambio kit, passando dal mastello da 40 lt al contenitore più grande da 240 lt, ovvero a cassonetti da 1000 lt, nei casi di fabbricati di dimensioni maggiori (oltre 9 appartamenti).

L’app Junker

I calendari cartacei contengono le principali istruzioni per effettuare la raccolta in maniera corretta e saranno disponibili anche in formato digitale, potendo essere scaricati dal sito vus.ecoportale.net, o dall’app “Junker” (gratuita per Android e Ios) dove inserendo direttamente il comune e la propria via di residenza viene fornito il calendario di ritiro ed è possibile ricevere utilissime notifiche push di promemoria per l’esposizione dei rifiuti la sera prima del giorno di ritiro.