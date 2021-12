Deruta, sospese per precauzione le iniziative natalizie - Tuttoggi

Rimarranno aperti, invece, il Museo Regionale della Ceramica, la Pinacoteca Comunale e l'ufficio di Accoglienza e Informazione Turistica.

A seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica e dell’aumento di casi di positività al SARS-CoV-2 rilevati sul territorio, l’Amministrazione Comunale di Deruta sospende in via precauzionale, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli eventi pubblici organizzati in ambienti chiusi relativi al programma “Deruta Borgo del Natale”.

