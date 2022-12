Depuratore di Casone, 9 milioni di euro in arrivo dal Pnrr

Previsto anche un parco fotovoltaico. Saranno ridotti i costi per la città

Ammonta a 9.560.000 € la somma necessaria a realizzare la riqualificazione della linea fanghi con

produzione di biometano dell’impianto di depurazione di Casone a Foligno, che è stata quasi integralmente finanziata dal PNRR.

Approvato il finanziamento

È notizia di questi giorni, infatti, che il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato il finanziamento per l’intervento di adeguamento dell’impianto, realizzato nel 2010, ai migliori standard

e tecnologie disponibili per la gestione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione delle acque reflue. La proposta progettuale, presentata dall’ AURI (Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico) per Valle Umbra Servizi e approvata dalla Regione Umbria, è stata presentata nel corso di quest’anno all’interno dei bandi emanati dal Ministero per il finanziamento di investimenti qualificati con i fondi disponibili nel “Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza”, che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti e in particolare l’ammodernamento di impianti di trattamento/ riciclaggio per lo smaltimento dei fanghi di depurazione attraverso tecnologie innovative.