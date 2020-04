Degrado a Collescipoli, “volontari non possono intervenire” - Tuttoggi

Per colpa del Coronavirus aumenta il degrado a Collescipoli. Nella frazione c’è infatti incuria e i volontari che di solito si occupano della pulizia sono impossibilitati ad intervenire.

E’ questa la segnalazione che arriva dal consigliere comunale Alessandro Gentiletti (Senso Civico). Il quale ha depositato un’interrogazione all’amministrazione comunale in merito. Di seguito il testo dell’atto.

Premesso che

Viene segnalato da alcuni cittadini di Collescipoli che da quando è iniziata la pandemia e le misure restrittive, nel loro territorio stanno sorgendo dei problemi e conseguentemente delle esigenze specifiche ed ulteriori. Segnalano in particolare che le vie del paese appaiono trascurate e sempre più sporche.

Anche il sistema fognario apparirebbe sovraccarico e talvolta cattivi odori e miasmi proverrebbero dallo stesso.

Molti piccioni girerebbero indisturbati per il paese producendo immondizia. Le mura sarebbero piene di piante che non sono state tagliate da molto e che starebbero provocando disagi.

Riferiscono che si verificano spesso episodi di sosta selvaggia che impediscono una serena gestione della viabilità, soprattutto nelle vie laterali alla strada principale, e che rischiano di impedire anche l’eventuale transito dei mezzi di soccorso.

Segnalano inoltre che le aree limitrofe alla strada di Collescipoli (zone poste sul bordo della carreggiata vicine al nuovo e al vecchio impianto sportivo) necessitano di essere controllare e presidiate, onde evitare il rischio che si possano trasformare in discariche abusive.

I volontari che solitamente svolgevano lavori di pulizia, infatti, non possono uscire per ovvi motivi e quindi anche la piccola manutenzione che veniva fatta dai paesani a loro spese e con il loro tempo, è ferma.

Ritengono necessario, infine, che il Comune verifichi il rispetto del piano particolareggiato e il regolamento per il decoro urbano proprio in questo momento particolare.

Tanto premesso

Si chiede al sindaco, alla giunta e all’assessore competente

– di sapere quali interventi ha posto fin qui in essere l’amministrazione e quali interventi urgenti intende porre in essere, per risolvere le problematiche sopra descritte e attuare i poteri di controllo e vigilanza che le sono propri.

(foto di repertorio)