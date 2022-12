Dancity Winter 2022: performance d’arte per chiudere l’anno

Prende il via la sedicesima edizione dell'evento

Il Dancity Festival torna in versione invernale. Dal 29 al 31 dicembre a Foligno, presso il complesso dell’Auditorium S. Domenico, prenderà corpo Dancity Winter 2022. La sedicesima edizione del festival internazionale di cultura e musica elettronica si pone come un ponte verso una quarta dimensione, un wormhole che proietta il pubblico verso un’esistenza spazio-temporale in cui tutto appare sospeso. Le performance artistiche che avranno luogo durante i tre giorni di fine anno si distinguono per una fusione delle arti multimediali, con live audio-visual, sonorità contemporanee, fulgide incursioni visive che si stagliano su innovativi paesaggi sonori. Tornerà anche la Dancity School, la scuola di educazione alla musica elettronica dedicata ai più piccoli.

La line-up di Dancity Winter 2022 A-Z

Auditorium Stage – In questa futuristica prospettiva prenderà corpo presso l’Auditorium Stage l’avanguardia della scena techno francese con Antigone; il visionario A/V live di Bjarki, con la sua techno potente sullo sfondo delle distorte e conturbanti animazioni 3D di Thomas Harrington Rawle; la selezione cinematografica dancefloor-oriented di BRAM; il glamour oscuro della club music con la producer Coucou Chloe; uno dei DJ e producer italiani techno e dintorni più rispettati e acclamati a livello internazionale come Donato Dozzy; la DJ italo-nigeriana Evissimax i cui mix sono ispirati dalle sue origini europee e africane; il sound underground di Fabi8bit, che spazia dalla psych-disco al trip-hop; il minimalismo musicale unito alle dinamiche percussive delle lontane pratiche tribali di Giesse; lo stile eclettico della musicista e artista audio-visual Halina Rice, che si esibirà in prima italiana. Una prima assoluta è invece quella tra Katatonic Silentio e Demetrio Cecchitelli, che uniranno nella loro performance i rispettivi onirici mondi; il fondatore e direttore artistico del Dancity Festival G-Amp; ci sarà poi il progetto, in co-produzione con roBOt festival, tra la sassofonista Laura Agnusdei e il produttore Daniele Fabris, nato dalla ricerca condotta dai due artisti presso il laboratorio spæs – Lab for Spatial Aesthetics in Sound Berlin ed incentrato sulla ricontestualizzazione del suono di uno strumento tradizionale come il sax tramite tecniche di spazializzazione sonora. L’elettrizzante live in prima italiana del dj, producer e performer LSDXOXO, le improvvisazioni modulari tra tecnologia software, sistemi analogici e voce dell’artista coreana machìna; le narrazioni emozionali del DJ e producer NOTTE INFINITA; lo storico duo PLAID, formato da Ed Handley & Andy Turner e attivo dagli anni 90, uscito in questo mese con lo splendido album Feorm Falorx; la techno futuristica della talentuosa DJ e produttrice in ascesa VTSS.