Dall’Umbria, studenti e studentesse, all’International Student Camp del 14 e 15 maggio - Tuttoggi

A confronto con esperti e attivisti su fake news, migranti, diritti degli animali, sostenibilità aziendale e la nuova dipendenza dal digitale

Sono quattro squadre composte da studenti e studentesse di altrettante scuole umbre, l’Itet Capitini e il liceo scientifico Galilei di Perugia, il liceo scientifico Properzio di Assisi e l’Istituto Campus Da Vinci di Umbertide, ad aver conquistato il diritto a partecipare, insieme a coetanei provenienti da Bulgaria, Croazia e Slovenia, all’International Student Camp, che si terrà on line il 14 e 15 maggio prossimi.

Alla due giorni i ragazzi e le ragazze sono arrivati dopo essersi aggiudicati la vittoria in una delle quattro sfide che li hanno visti competere con decine di coetanei provenienti da tutta Italia nell’ambito di HackforInclusion, il civic hackathon articolazione del progettoErasmus +“IN-EDU” sulle tematiche della Media and Information Literacy, coordinato dal gruppo FORMA.Azione, centro di coordinamento in Umbria del No Hate Speech Movement Italia, in partenariato con l’ITET Aldo Capitini di Perugia.

International Student Camp

L’International Student Camp è un appuntamento internazionale che darà la possibilità ai giovani partecipanti di confrontarsi con esperti e attivisti sui temi dell’informazione, delle migrazioni, della sostenibilità ambientale delle aziende, dei diritti degli animali e della prevenzione ai comportamenti rischiosi on line.



Il ciclo di incontri rappresenta la prosecuzione e il coronamento del percorso che i ragazzi e le ragazze dei quattro istituti hanno intrapreso nell’ambito del progetto che è finalizzato all’innalzamento della consapevolezza su cosa significhi stare in rete e all’educazione all’utilizzo di linguaggi e praticheinclusive e non discriminanti nei confronti delle minoranze e al rispetto dell’ambiente e delle specie viventi.



Le strategie messe a punto per vincere le sfide danno bene l’idea dei principi ispiratori dell’iniziativa. I ragazzi e le ragazze del Capitini hanno dato vita a una pagina Instagram per condividere le storie di persone vittime di episodi di razzismo.

Quelli del Campus Da Vinci hanno lavorato a un progetto per sensibilizzare gli utenti dei social media a sviluppare una capacità critica nei confronti delle informazioni che porti a riconoscere le fake news.

Studenti e studentesse del Galilei hanno creato podcast, organizzato un flashmob e diffuso informative con gli obiettivi di innalzare la consapevolezza rispetto ai rischi e ai benefici del web, proteggere i dati personali e sensibili, controllare le informazioni che si condividono e promuovere la libertà di scegliere la propria identità digitale per non diventare un prodotto.

Al Properzio invece è stata ideata una campagna per sensibilizzare il pubblico rispetto al body shaming e ai messaggi di sessismo attraverso i social mediante l’uso di podcast.



I giovanissimi avranno adesso la possibilità di approfondire ulteriormente le tematiche già trattate e soprattutto di confrontarsi con esperti e organizzazioni internazionali che proporranno loro di collaborare alle loro cause civiche e sociali.

I nomi di studenti e studentesse

Questi i partecipanti umbri all’International Student Camp. Squadra Capiteam 1 (Itet Capitini di Perugia): Luisa Tamantini, Giulia Bugiantelli, Alessandro Boccali, Jasmin Zadyraka, Sofia Zhou (tutor: Silvana Micillo). Squadra Digicampus (Istituto Campus Da Vinci di Umbertide): Camilla Pontini, Carlotta Ramaccioni, Raffaele Ricci, Dario Fumanti, Daniel Skiba (tutor: Marta Ciancabilla). Squadra I Galileiani (Liceo Scientifico Galilei di Perugia): Andrea Bartoli, Giulio Coletti, Tommaso Menigatti, Sanchez Calderon Maria Vittoria, Anita Bistocchi (tutor: Giusi Gualtieri e Isabella Biondi). Squadra Liceo Scientifico Properzio di Assisi: Celeste Alzalamira, Benedetta De Giovanni, Giorgia De Santis, Maria Elena Patacca (tutor: Lorenzo Morlunghi).

Gli esperti italiani che interverranno nella due giorni

Diego Ciulli, senior public policy manager presso Google. La sua principale area di interesse è l’economia di internet, le politiche per la crescita digitale, la qualità dell’informazione. Ha insegnato economia digitale presso le università Roma Tre e LUISS di Roma. Recentemente è stato coautore del libro G Factor – Storie di PMI italiane in crescita con Google, su come il web ha cambiato l’economia italiana negli ultimi 20 anni. Le sue aree di lavoro includono anche politiche per la gestione di contenuti dannosi online (disinformazione, incitamento all’odio, terrorismo), comunicazione politica, tassazione digitale, regolamentazione delle piattaforme. È un giovane leader del Consiglio per l’Italia e gli Stati Uniti nel 2014, consigliere del dipartimento di management dell’Università di Venezia, membro dell’International Advisory Board dello STOA al Parlamento Europeo.



Alberto Puliafito, caporedattore e co-fondatore di Slow News, il primo progetto giornalistico slow italiano.

Ha lavorato con contenuti di qualsiasi formato dall’inizio della sua carriera. Lavora anche come docente (formazione obbligatoria per giornalisti italiani; tutor del laboratorio digitale al master in giornalismo dell’Università Cattolica di Milano) e come consulente di strategia digitale e monetizzazione per diverse realtà editoriali e non. È autore di libri investigativi, saggi e manuali di giornalismo. Ha una società di produzione indipendente per la quale lavora come regista. Il suo ultimo documentario si chiama Slow News, il suo scopo è raccontare e generare cambiamenti positivi nell’ecosistema giornalistico per un giornalismo più sostenibile, etico, equo e trasparente.



Andrea Menapace, fondatore e attuale direttore di CILD, la Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili nata nel 2014. È inoltre presidente di Diritto Di Sapere, la prima organizzazione italiana per il diritto di accesso alle informazioni governative, che è stata fra i promotori della campagna FOIA 4 Italy. Membro del board di Civil Liberties Union for Europe, precedentemente ha lavorato per Transparency & Accountability Initiative a Londra ed è stato ricercatore per l’Italia per Open Government Partnership OGP.

Cosa è il Progetto IN EDU

IN-EDU – Comunità inclusive attraverso l’alfabetizzazione dei media e l’educazione al pensiero critico – è il nuovo progetto ERASMUS PLUS promosso da 5 partner europei provenienti da Italia, Bulgaria, Francia, Croazia e Slovenia, nato per potenziare buone pratiche di alfabetizzazione mediatica ed educazione al pensiero critico. Un programma di apprendimento inclusivo che coniuga attività formative non formali e azioni con un approccio di comunità. Attraverso le sue attività, il progetto punta ad accrescere la consapevolezza e le capacità di genitori, insegnanti e studenti/studentesse di muoversi tra i contenuti di internet e i social network, giocando un ruolo attivo nella prevenzione dell’emarginazione sociale e nella lotta alla disuguaglianza, creando comunità inclusive che utilizzano consapevolmente le risorse on line. Il Progetto IN EDU è coordinato daFORMA.Azione, che da anni si occupa di Media Literacy, Formazione, Educazione inclusiva, in partenariato, in Italia, con l’ITET Capitini di Perugia, scuola polo per l’inclusione della provincia di Perugia.



Per maggiori informazioni

https://in-eduproject.eu/index.php