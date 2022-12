Dall’Umbria si vola in Romania, aeroporto punta a crescita nel 2023

Sono decollati domenica nuovi voli che collegano l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” a Cluj Napoca, in Romania

Sono decollati nella serata di ieri – domenica 18 dicembre – i nuovi voli che collegano l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” a Cluj Napoca, antica capitale della Transilvania nonché uno dei più importanti centri accademici, culturali e industriali della Romania.

I collegamenti, programmati ogni mercoledì e domenica, sono operati da Wizz Air con Airbus A320/321. Atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, Wizz Air è oggi una delle principali compagnie aeree in Europa e può contare su una flotta tra le più giovani al mondo composta da oltre 170 aeromobili, 6 basi in Italia e voli in partenza da 25 aeroporti italiani.