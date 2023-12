"Dall'Anima", ecco l'album inciso dalle suore dei monasteri eugubini - Tuttoggi.info

Il ricavato della vendita delle copie andrà a finanziare e sostenere le attività del Centro missionario diocesano

Nasce dal coinvolgimento di tante persone l’album di musica sacra intitolato “Dall’Anima”, prodotto dal Centro missionario della Chiesa eugubina, con il sostegno dell’associazione ‘Archè’, di ‘Al Fondino Corsi’ e tanti altri musicisti, fonici e volontari. Raccoglie 20 brani interpretati dalle suore consacrate di vari monasteri della diocesi eugubina e altri pezzi originali di ragazzi e giovani artisti di Gubbio.

L’obiettivo è cercare di distribuire i cd nel maggior numero possibile di copie, raccogliendo offerte che andranno a finanziare e sostenere le attività del Centro missionario diocesano. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi e l’album è già in distribuzione presso il Museo diocesano, la sede di ‘Al Fondino Corsi’, Hub Hotel in via Perugina, il monastero di San Marziale, la chiesa di San Giuliano e la Curia diocesana.

Dopo l’introduzione del vescovo Luciano Paolucci Bedini, l’ascolto delle tracce musicali è una sorta di viaggio attraverso i canti di tre monasteri del territorio eugubino – quelli di San Marziale, della Madonna del Deserto e della Santissima Trinità -, oltre agli studi di registrazione ‘Al Fondino’ dove si sono esibiti il coro degli allievi dei corsi di Sara Ceccarelli e il coro dei ragazzi della cooperativa sociale “Il Sicomoro”, diretto da Sara Marini.

Tra le collaborazioni anche quelle dei musicisti Maurizio e Paolo Ceccarelli, Lorenzo Cannelli, Leonardo Pugno ed Elena Casagrande, con il coordinamento tecnico di Walter Lanzara Basso per le incisioni. L’idea della raccolta musicale è nata dopo la serata teatrale del febbraio scorso “Voce fuori dal coro”, con don Leonardo Giannelli e Riccardo Tordoni.