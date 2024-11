Da "Socialisti per Foligno" a partito: rinasce il Psi - Tuttoggi.info

Foligno, 28/11/2024

COMUNICATO STAMPA

Da “Socialisti per Foligno” a sezione folignate del Partito Socialista Italiano.

Da lista elettorale a entità periferica di un partito nazionale.

I “Socialisti per Foligno” con l’iscrizione dei propri associati al PSI di fatto hanno costituito la sezione folignate del predetto partito. Si tratta di un passaggio importante e potremmo scomodare il termine “storico” visto che erano più di dieci anni che nella nostra città non era più presente una sezione del Partito Socialista Italiano.



Responsabile/reggente della neonata sezione è il compagno Guglielmo Castellano e con lui il gruppo dirigente dei “Socialisti per Foligno” ognuno con i propri incarichi e responsabilità già stabilite a suo tempo. Il gruppo formato da Luciano Gerani, Francesco Truffelli, Daniele Miliani, Massimo Lombardi e Paolo Cecchini attribuirà altri incarichi operativi nei prossimi giorni.



Si tratta di un momento di partenza provvisorio, visto che l’intero complesso del Partito umbro nel 2025 sarà soggetto a Congresso straordinario. Assise che coinvolgerà tutto il movimento, Sezione per Sezione per poi approdare al Congresso Regionale che definirà i nuovi vertici ed assetti del Partito.

Ovviamente, non avendo ancora a disposizione una sede fisica della Sezione nel frattempo procederemo a modificare il profilo Facebook della nostra pagina ed aggiorneremo il nostro indirizzo di posta elettronica che i compagni interessati potranno utilizzare per informazioni e contatti.

Da oggi il simbolo del PSI torna pienamente in campo a Foligno, fiero di rappresentare la sua storia nell’ambito della coalizione progressista della città.

psi.sezionefoligno@gmail.com