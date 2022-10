Da oggi le celebrazioni per ricordare Renato Curi

Domenica 30 ottobre, invece, in occasione di Perugia-Cittadella, la Lega Serie B ha autorizzato, al 5° minuto della ripresa – nel momento in cui avvenne la tragedia in quel Perugia – Juventus del 1977 – che i calciatori di entrambe le squadre, di concerto con l’arbitro, interromperanno il gioco per qualche secondo, proprio per ricordare il momento esatto della morte in campo di Curi.

Un momento che sarà vissuto con grande commozione dai tifosi del Grifo, che proprio nella partita con il Cittadella, il 30 ottobre, possono tornare nella loro Curva Nord.