Da lunedì nuovi cantieri su tutta la E45: il dettaglio dei lavori e la nuova viabilità

Questi i prossimi interventi, nel dettaglio comunicati da Anas.

Da lunedì 26 settembre saranno eseguiti gli interventi di risanamento dei muri laterali di sostegno in un tratto della SS675 “Umbro Laziale” in località San Liberato (Narni) in Provincia di Terni. Per consentire i lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata mentre per chi viaggia in direzione Orte sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di San Liberato e la rampa di ingresso dello svincolo ACEA. Il completamento è previsto entro il 28 ottobre.

Da lunedì 26 a mercoledì 28 settembre sulla SS3bis “Tiberina” sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Balanzano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena, per consentire i lavori di sostituzione del portale metallico in corrispondenza dello svincolo, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della segnaletica verticale. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

Sempre da lunedì 26 settembre, per consentire l’avanzamento dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione, sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Resina in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Il traffico in corrispondenza del cantiere continuerà ad essere regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 4 novembre.

Ancora da lunedì 26 settembre sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Umbertide per chi viaggia in direzione Roma, per consentire i lavori di realizzazione degli impianti tecnologici nell’ambito del progetto Smart Road. Il completamento di questa fase è previsto entro il 14 ottobre.

Infine, da mercoledì 28 settembre a sabato 1 ottobre sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Ponte Felcino per chi viaggia in direzione Roma, per consentire i lavori di sostituzione del portale metallico in corrispondenza dello svincolo, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della segnaletica verticale.