Da lunedì attivo l’autovelox abbattuto da Fleximan: ecco come funzionerà

Sulla Flaminia al termine della quattro corsie in direzione Spoleto, ma non sarà sempre acceso

Da domani, lunedì 15 aprile, torna attivo l’autovelox sulla Flaminia, a Spoleto, installato all’altezza di Eggi in direzione della città del Festival, poco prima del termine della quattro corsie.

L’autovelox che era stato richiesto dal Comune di Spoleto e che nei giorni scorsi era stato abbattuto da un seguace di Fleximan.

Il Comune ha reso noto che, terminate le verifiche tecniche della strumentazione, l’autovelox tornerà attivo appunto dal 5 aprile. Sarà tarato a 90 km/h.

Come in precedenza, l’autovelox sarà funzionante dal lunedì al venerdì e la domenica solo per due fasce orarie di due ore ciascuna, mentre il sabato sarà attiva anche una terza fascia. Nell’arco di una settimana tutte le fasce orarie saranno oggetto di attivazione dell’impianto almeno per una volta, mentre le fasce 6.00-8.00, 12.00-14.00 e 16.00-18.00, individuate come quelle di maggior traffico, saranno attive due volte alla settimana.