Da Gubbio al Burkina Faso, una barretta proteica per salvare i bimbi africani - Tuttoggi.info

Si chiama “Per un pugno di riso” la campagna di raccolta fondi per arginare la malnutrizione in Burkina Faso, che l’associazione “L’Impegno” ha presentato nei giorni scorsi a Palazzo Pretorio.

“L’impegno” è attiva dal 2007, con i suoi progetti in favore della popolazione africana, per iniziativa del fondatore, il dottor Luigi Panata. Obiettivo della nuova operazione di solidarietà, che ha già preso il via, è l’acquisto di barrette proteiche da destinare ai Cren, Centri per la malnutrizione di Boussé e dell’ospedale San Camille di Nanoró, dove l’associazione già opera da anni.

“Dopo i progetti relativi alla costruzione di pozzi per acqua potabile e quelli in campo oculistico, siamo ora lieti di lanciare questa iniziativa – ha spiegato Gabriele Salciarini (nella foto), presidente de “L’Impegno” – finalizzata all’acquisto di alimenti terapeutici pronti all’uso. Si tratta, nel dettaglio, di barrette da circa 500 calorie, con proteine e sali minerali, che rappresentano una soluzione efficace e a basso costo per alleviare la malnutrizione infantile, uno dei problemi più gravosi della popolazione del Burkina Faso”.

Stando ai dati recentemente diffusi da Save the Children, in Burkina oggi più di un milione e mezzo di bambini sono malnutriti. “I bambini – ha sottolineato il dottor Romano Graziani – spesso non riescono nemmeno a deglutire, e questi alimenti possono essere assimilati velocemente, succhiando direttamente dalla confezione. Le barrette, per il loro gusto dolce, sono molto apprezzate, facili da distribuire e da conservare”.

L’associazione “L’Impegno”, grazie al coinvolgimento diretto con la popolazione burkinabè, è riuscita a prendere contatti per la distribuzione di Plumpynut, questo il nome delle barrette, con una delle principali aziende produttrici, che ha una sede operativa proprio in Burkina. “A differenza delle organizzazioni umanitarie attive in progetti analoghi a quello che presentiamo – ha sottolineato Salciarini – il nostro sodalizio è in grado di agire senza intermediari e provvedere all’acquisto dei prodotti a prezzi agevolati”.

Il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci ha sottolineato lo spessore e l’importanza dell’iniziativa, “un’operazione di elevato spessore che arriva da un’associazione fiore all’occhiello sul territorio. Mi legava al fondatore, il dottor Panata, una bella amicizia, e vedere che i suoi progetti proseguono con questa forza e continuità mi riempie di orgoglio come cittadino e come sindaco. Il Comune è e resta a disposizione: faremo davvero volentieri la nostra parte per essere anche noi vicini al Burkina”.

Le donazioni potranno essere effettuate attraverso il conto corrente dell’associazione: ASSOCIAZIONE L’IMPEGNO APS – C.F. 92012930548 – IBAN IT71K0103038480000001460344.