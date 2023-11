La Cuccagna si "rinnova", intorno al palo rete di protezione con raggio di 7 metri "Per la sicurezza di tutti" - Tuttoggi.info

Da quest'anno ci sarà totale sicurezza per chi parteciperà e per gli spettatori "Andava garantita incolumità di tutti e protrarsi della manifestazione" | Appuntamento l'11 novembre in piazza Giordano Bruno

L’11 novembre, in piazza Giordano Bruno, torna una delle feste più sentite della tradizione eugubina, e lo fa con una serie di novità che riguardano la sicurezza delle persone coinvolte e la salvaguardia della festa stessa.

A presentare il Palio della Cuccagna 2023 alla stampa, ieri (31 ottobre) c’erano il presidente dell’Associazione Quartiere San Martino Nicolò Minelli, l’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani e il sindaco di Gubbio Filippo Stirati. Nell’introdurre la conferenza l’assessore ha spiegato come quest’anno la Cuccagna “sarà caratterizzata da novità che non andranno a intaccare la tradizione, ma anzi, la tuteleranno”.

A spiegare i dettagli è stato il presidente Minelli: “Grazie all’Associazione Italiana Palio della Cuccagna, l’Aipc, un’associazione sportiva dilettantistica affiliata Coni che gestisce molti eventi legati a questa tradizione in Italia, riusciremo quest’anno a garantire ai protagonisti una festa in sicurezza e alla città il protrarsi di una tradizione sentita e importante. L’Aipc infatti garantirà un corretto ancoraggio del palo e, a tutela di coloro che ci saliranno, monterà una rete di protezione con un raggio di circa 7 metri, da obbligo di legge.

“Abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune di Gubbio – ha aggiunto – la possibilità di avere la piazza completamente sgombra, così che ci sarà spazio per tutti malgrado l’ingombro della rete e potremo godere al meglio, tutti insieme, della nostra festa. L’appuntamento dunque è per sabato 11 novembre alle 19”.