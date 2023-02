Cresce il patrimonio librario della Biblioteca comunale "L. Salvatorelli" a Marsciano - Tuttoggi

Si tratta di oltre 500 volumi acquistati dal Comune di Marsciano con un contributo del Ministero della Cultura

Si è accresciuto di oltre 500 libri il patrimonio della Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli di Marsciano, che può contare, complessivamente, su circa 30mila volumi a disposizione degli utenti per il prestito. Il nuovo acquisto è stato fatto dal Comune di Marsciano grazie ad un contributo di 8.732 euro erogato dal Ministero della Cultura con finalità di sostegno alla lettura e alla filiera dell’editoria libraria.

I libri acquistati riguardano tutti i settori, dalla narrativa italiana alla saggistica, con una prevalenza, tuttavia, di libri per bambini e per giovani, compresi fumetti e testi illustrati. “Abbiamo fatto acquisti mirati – spiega il vicesindaco Andrea Pilati – con l’obiettivo di rendere la biblioteca sempre più attrattiva per i giovani. Da qui la scelta di potenziare la narrativa per giovani adulti e la sezione fumetti. Un indirizzo, questo, che abbiamo seguito anche due anni fa, in occasione di un altro importante acquisto di libri fatto sempre con fondi del Ministero, e rispetto al quale stiamo ottenendo riscontri decisamente positivi di interesse da parte dei giovani che si traduce in maggiori prestiti, frequentazione degli spazi della Biblioteca e partecipazione alle iniziative promosse”.