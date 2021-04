Cratere terremoto centro Italia, 160 milioni dal Contratto istituzionale di sviluppo - Tuttoggi

Come funziona il contratto istituzionale di sviluppo per le aree del sisma. Ministro Carfagna: priorità a una delle aree italiane più fragili

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo del Cratere Centro Italia, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, con una dotazione di 160 milioni di euro, e finalizzato a sostenere la crescita economica delle aree colpite dal sisma del 2016, è già una realtà.

L’avvio del Contratto è stato formalizzato oggi nel corso di una riunione indetta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, alla quale hanno partecipato il Commissario alla Ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini, i Presidenti e gli Assessori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, i rappresentanti dei Sindaci del cratere, l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ed il nuovo direttore dell’Agenzia per la Coesione, Paolo Esposito.

Cos’è il Contratto istituzionale di sviluppo

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è destinato a sostenere progetti ed investimenti integrativi e complementari rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell’economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Le aree di intervento individuate sono cinque e riguardano: ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infrastrutture sociali. I tempi di attivazione dei progetti saranno brevissimi: l’obiettivo è quello di attivare concretamente i primi progetti entro l’estate.

In campo 160 milioni, ma anche strumenti per altri 110 milioni

Il CIS Cratere Centro Italia ha a disposizione 100 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio e 60 milioni di euro provenienti dalla contabilità speciale del Commissario. A questi potranno affiancarsi altri strumenti, sempre destinati al Centro Italia, a cominciare dai 60 milioni per la creazione dei centri di ricerca delle Università del cratere, che saranno presto ripartiti dal Ministro, ed i 50 milioni frutto dei risparmi della Camera dei Deputati affidati alla Cabina di Regia di Palazzo Chigi.

Il valore aggiunto del CIS è quello di assicurare un coordinamento strategico per l’attuazione rapida e integrata degli interventi, con la regia del Ministro per il Sud, la gestione dell’Agenzia per la Coesione e l’apporto di Invitalia come soggetto attuatore degli interventi.

La cabina di coordinamento

A definire gli ambiti di intervento sarà un Tavolo Istituzionale, composto dalla Cabina di Coordinamento che governa la ricostruzione sisma 2016, presieduta dal Commissario, con la partecipazione dei presidenti delle quattro Regioni e i rappresentanti dei sindaci.

Ministro Carfagna: priorità a una delle aree italiane più fragili

“Non è casuale la scelta delle aree terremotate del Centro Italia per il primo Cis della mia esperienza come ministro del Sud e della Coesione Territoriale” dichiara Mara Carfagna. “Ho ritenuto un dovere dare priorità a una delle aree italiane più fragili ed esposte alla crisi, non per loro demerito ma per le conseguenze di una catastrofe naturale che tutta Italia ricorda ancora con angoscia. Intendo portare a termine l’iter del Contratto entro l’estate. Renderà disponibile un totale di 160 milioni di euro per interventi sulla riqualificazione urbana, i trasporti, le infrastrutture sociali, la cultura, il turismo, l’ambiente. Cinque anni dopo il sisma, puntiamo a offrire ai cittadini e alle cittadine, ai giovani, alle famiglie, una concreta alternativa all’emigrazione o alla dipendenza dall’assistenza pubblica, in osservanza del principio-guida che spero ispiri tutti in questo difficile momento: creare le condizioni perché nessuno resti indietro”, conclude il Ministro.

Legnini: “Apripista ad una strategia di rilancio del centro Italia”

“Ringrazio sentitamente il ministro Carfagna che ha voluto attivare immediatamente il Contratto Istituzionale di Sviluppo con cui, ora che la ricostruzione materiale del Centro Italia è ben avviata, cominciamo a realizzare la seconda gamba, essenziale per la ripresa dell’economia di questi territori, quella dello sviluppo, che finora è mancata. Il CIS ed i suoi meccanismi – ha detto da parte sua il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini – peraltro, faranno da apripista alla definizione di una strategia più vasta di rilancio del Centro Italia con l’attivazione delle ingenti risorse previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed ora confluite nel Fondo complementare da 30 miliardi che affiancherà il Recovery Fund”.

Il Comune di Norcia

Presente al tavolo anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Ringrazio il Ministro Mara Carfagna – ha detto – per la tempestività con cui ci ha messo a disposizione questa importante opportunità per la ricostruzione dei nostri territori che ci permetterà di poter organizzare al meglio tutti gli strumenti di cui ora disponiamo”.

Il tavolo ha immediatamente definito il cronoprogramma che prevede entro il 1 luglio la condivisione della bozza di CIS e la proposta di delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la programmazione economica).

“Il lavoro svolto in questi mesi di concerto con tutte le Istituzioni, Governo, Regione, Commissario Straordinario – ha aggiunto Alemanno – ha aperto la strada alla ricostruzione, e il Comune di Norcia ha spesso fatto da apripista per gli altri centri del cratere. Il dovere delle Istituzioni ed in particolare dei Sindaci è quello di fare in modo di affiancare alla ricostruzione gli investimenti per lo sviluppo dell’economia dei nostri territori; una missione straordinariamente importante per il nostro Paese per far decollare il più grande cantiere d’Europa.

Questo l’impegno che portiamo avanti dal 24 agosto 2016. Per il prossimo 27 e 28 maggio stiamo organizzando due giornate in cui parleremo di pianificazione e progettazione strategica per la nostra città: tutti potranno rendersi conto di quali strumenti stiamo adoperando e qual è il livello, la quantità e la qualità dei progetti in itinere. Le nostre comunità sentono forte la necessità di veder concretizzate le certezze, per chi ha scelto di continuare a vivere qui e per chi sta pensando di tornare”.