Covid, vittime salgono a 10 | Addio a Cadorina, la donna più longeva di Gualdo - Tuttoggi

A Gualdo Tadino le vittime del Covid-19 salgono purtroppo a 10. Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati altri due decessi, tra cui un uomo e la donna più longeva della città, la 104enne Cadorina Lispi.

Proprio ieri (lunedì 4 gennaio) hanno avuto luogo i funerali della donna, anch’essa ospite dell’Easp “Baldassini”, dove in questi giorni Comune e Asl stanno cercando in tutti i modi di arginare ad un importante focolaio.

“Oltre a piangere due morti, – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti –dobbiamo registrare anche nuovi ricoveri di persone anche molto giovani e tanta sofferenza in tante famiglie alle prese con il Covid. Stiamo affrontando una lotta quotidiana a tutela del bene più prezioso di ognuno di noi: la vita! Per vincere abbiamo bisogno del contributo di tutti, nessuno escluso, e se a qualche leone da tastiera risulto proprio indigesto me ne farò molto serenamente una ragione“.