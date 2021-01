Covid, vittima a Trevi: comunità in lutto| Il bollettino del comprensorio

Quasi scomparsi i nuovi contagi nel comprensorio

Il Covid strappa alla comunità di Trevi l’artista Vittorio Paris. A farsi portavoce del cordoglio della comunità è il sindaco Bernardino Sperandio che, insieme all’amministrazione comunale, “si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Vittorio, artista dallo stile unico e inconfondibile che lo ha reso uno dei più interessanti pittori naif del nostro tempo .Cittadino attento e appassionato della sua città che tante volte ha rappresentato nelle sue opere. La sua perdita rende più povera la nostra Comunità“.

Chi era Paris

Vittorio Paris era nato a Montefalco (Pg) nel 1934, ma dagli anni cinquanta aveva scelto Trevi come residenza. Il suo stile lo ha portato ad essere definito “uno dei più interessanti pittori naif del nostro tempo”. Ha esposto in numerose rassegne nazionali ed internazionali, ottenendo prestigiosi premi e riconoscimenti tra cui il 2° Premio Internazionale Michelangelo a Firenze nel 1980, il 1° Premio Internazionale Leone di Venezia nel 1981 e la 1ª Medaglia d’Oro della Toscana nel 1983. Numerose sue opere sono in collezioni pubbliche e private in Italia, Belgio, Svizzera, Inghilterra, Giappone.

« …Paris interpreta ogni evento con un realismo intriso di poetica semplicità, da autentico naïf quale egli è, cercando di rendere capillare la percezione anche dei più minuti particolari, con un lavoro meticoloso, paziente e ammirevole di scansione grafica e cromatica, con cui ricrea suggestive atmosfere e mirabili armonie.»

(R. Perdicaro)

La mostra di Vittorio Paris avrà una sezione distaccata presso il Complesso Museale di San Francesco di Trevi grazie al patrocino del Comune di Trevi.

Il bollettino dei contagi da Covid nel comprensorio

Il bollettino dei contagi, nel comprensorio, segna un calo dei positivi e un sostanziale stop dei nuovi contagi. A Bevagna due guariti e dunque la quota degli attualmente positivi che scende a 31, nessun nuovo positivo. A Foligno un nuovo positivo e 19 guarigioni. A Gualdo Cattaneo un positivo in più e una guarigione, per un saldo di attualmente positivi che resta stabile a 21. A Montefalco quattro guarigioni e nessun nuovo contagio. A Nocera Umbra 8 positivi in meno, per un totale di attualmente positivi di 51. A Spello due positivi in calo. A Trevi due guarigioni e una vittima, per un totale di 30 che restano positivi. A Valtopina andamento stabile: 3 positivi, nessun nuovo contagio e nessuna guarigione.