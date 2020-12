Covid, in Umbria rallenta la discesa | Più di 200 contagi e ancora 9 decessi - Tuttoggi

Supera la soglia di 500 il numero delle vittime legate al Covid-19 in Umbria dall'inizio della pandemia

Si sta appiattendo la curva epidemiologica del Covid-19 in Umbria. Dopo numerosi giorni in continua decrescita (diminuzione dei contagi e aumento della media dei guariti), il numero dei nuovi positivi in un giorno torna a salire sopra a 200 (219 per la precisione).

Gli attualmente positivi sono quindi 5.089, ben lontani dal picco raggiunto durante questa seconda ondata di pandemia, ma comunque un numero considerevole. Tanto che anche oggi si contano altre 9 vittime.

Gli ospedali e i guariti

Fortunatamente resta importante il numero delle persone dichiarate guarite, che in questo ultimo giorno sono 500. Resta invece più o meno stabile il numero di pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2: 368 i malati nelle corsie covid (+2 rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (-1).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 94 (13 in terapia intensiva)

– 94 (13 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 16

– 16 Ospedale di Terni – 112 (17 in terapia intensiva)

– 112 (17 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 35 (7 in terapia intensiva)

– 35 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 36 (13 in terapia intensiva)

– 36 (13 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 26 (4 in terapia intensiva)

– 26 (4 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 14

– 14 Ospedale MVT Pantalla – 35

Supera la soglia di 500 il numero delle vittime legate al Covid-19 in Umbria dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono ancora 9 le persone che hanno perso la vita in connessione al coronavirus e si registrano nei comuni di Assisi (2), Foligno (1), Gubbio (1), Perugia (2), Spello (1), Tuoro sul Trasimeno (1) e uno da fuori regione.

Coronavirus, il dettaglio dei comuni umbri

Questo l’aggiornamento sui positivi al Coronavirus, per comune, con aggiornamento dell’11 dicembre (tra parentesi i nuovi contagi dell’ultimo giorno). Eventuali scostamenti con le comunicazioni dei Comuni possono derivare da orari diversi di aggiornamento o da diverse classificazioni tra residenti e domiciliari.

Cliccando sulla “>” di ogni Comune si apre l’aggiornamento odierno nel dettaglio ed eventuali articoli correlati.