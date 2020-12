Covid, a Gualdo anomalo aumento di casi | Sindaco "Pronto a prendere provvedimenti" - Tuttoggi

Sono ancora in netta controtendenza rispetto a quelli regionali e nazionali, in evidente calo, i dati di Gualdo Tadino riguardanti il Covid-19.

Nelle ultime 24 ore, nel Comune della Rocca Flea, si sono infatti registrati ben 23 nuovi positivi (il 10% dei casi complessivi riscontrati nell’intera Regione), contro i soli 7 guariti. Con un totale dei contagi che, dai 72 dello scorso 5 dicembre, in una settimana è risalito a 123.

“Numeri che mi preoccupano molto – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – È evidente che qualcosa non sta andando per il verso giusto, per questo monitorerò attentamente i dati ancora per due giorni e poi prenderò i provvedimenti conseguenti. Non possiamo assolutamente proseguire su questa china, poiché rischieremmo una terza ondata già per le festività che, voglio ribadirlo, dovranno essere per forza diverse”.

Il primo cittadino ha annunciato che da domani (sabato 12 dicembre) inizierà la distribuzione dei buoni spesa, “contiamo di evadere tutte le richieste prima di Natale per dare un aiuto concreto a chi è più in difficoltà“.

Per quanto riguarda la scuola, il plesso di Cartiere rimarrà chiuso sicuramente fino a martedì 15 dicembre compreso, in attesa dell’esito dei tamponi che verranno eseguiti fino a lunedì 14, “solo dopo sarò in grado di condividere con dirigente scolastico ed ASL i provvedimenti più opportuni“.

“Ci aspettano ancora settimane e mesi di sacrifici, – conclude Presciutti – è bene esserne coscienti, la strada è ancora lunga e non dobbiamo avere paura, ma essere responsabili e ligi alle regole, dobbiamo farlo per tutti noi.