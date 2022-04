Covid, positivi sotto 15mila | Un decesso dopo 3 giorni: i dati

Il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di domenica 10 aprile: nelle ultime 24 ore sono 1.130 i nuovi contagi registrati

Sono stabili i dati sui contagi in Umbria, dove dopo tre giorni torna a registrarsi il decesso di una persona che aveva contratto il virus. Gli attualmente positivi scendono sotto 15mila (sono 14.512) grazie al numero dei guariti superiore a quello dei nuovi contagiati (1.130 nell’ultimo giorno), con 7.616 tamponi processati da molecolari e antigenici.

I ricoveri di pazienti positivi al Covid (in gran parte in ospedale per altre patologie) sono 284, di cui 6 in rianimazione. Gli ospiti delle Rsa contagiati sono 27.