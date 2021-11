Covid, positivi in aumento: senso unico a Santa Lucia per le file dei tamponi

Ordinanza del Comune, dopo il sopralluogo della polizia municipale: così la nuova viabilità nella zona | Contagi, il bollettino

Covid, aumentano i contagi e i tamponi per il tracciamento dei contatti dei positivi. E così per evitare il traffico per l’accesso al drive through viene ripristinato il senso unico di marcia in strada Santa Lucia, nel tratto tra via Pigafetta e viale dell’Ingegneria.

La decisione è stata assunta a seguito di un sopralluogo della polizia municipale effettuato martedì mattina. A seguito del quale è stata emessa l’ordinanza dirigenziale 1120 del 16 novembre 2021 che prevede fino a successiva revoca:

il senso unico tra via Pigafetta e viale dell’Ingegneria in questa direzione di marcia;

la circolazione nel tratto interessato sarà disciplinata a file parallele, con la corsia di destra riservata alla circolazione dei veicoli diretti al drive through in strada Santa Lucia 11/ter e la corsa di sinistra riservata alla circolazione dei veicoli diretti in viale dell’ingegneria e all’abitato di Santa Lucia.

Covid, i contagi a Perugia

A Perugia, in base all’aggiornamento del 16 novembre del bollettino della Protezione civile, gli attualmente positivi al Covid sono 224. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in città altri 25 casi positivi al Covid.

Diversi tamponi riguardano studenti, sottoposti a controlli dopo i casi riscontrati in classe.