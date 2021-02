Covid, nella Rsa contagiata la metà degli anziani vaccinati

Positivi 29 ospiti della struttura Opere Pie Donini | In isolamento 13 operatori, il servizio garantito grazie alla Croce Rossa

Avevano tutti ricevuto da almeno una settimana la seconda dose del vaccino anti Covid gli anziani ospiti (una cinquantina in tutto) della Rsa Opere Pie Donini di Perugia. Ma nella strutture di Borgo XX Giugno 29 ospiti sono risultati positivi al Covid, anche se con effetti lievi.

Il vaccino Pfizer assicura una copertura, in base agli studi preventivi effettuati, di circa il 95%. Immunità massima che si raggiunge una settimana dopo la somministrazione del richiamo. L’efficacia può ridursi in presenza di terapie cortisoniche o ad esempio antitumorali. In alcuni casi si è però constatato che le persone vaccinate che vengono contagiate hanno sintomi più lievi della malattia.

Tredici gli operatori in isolamento. La Croce Rossa è giunta in soccorso della struttura, provvedendo ad inviare personale sostitutivo per accudire gli anziani ospiti.