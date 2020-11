Covid, l’aggiornamento sui contagi in tutti i comuni umbri

Sono 11.390 le persone attualmente infettate dal Covid in Umbria. Nell’ultimo giorno, in base ai dati forniti dalla Protezione civile regionale aggiornati alle ore 13 di oggi, giovedì 19 novembre, nell’ultimo giorno su 5.509 tamponi processati si registrano 556 nuovi positivi. Le persone dichiarate guarite sono state 438. Sette i decessi legati al Covid, relativi a pazienti di: Campello sul Clitunno, Foligno, Gubbio, Marsciano, Otricoli, Perugia e una persona di fuori regione. Rispetto all’ultimo giorno si registrano due ricoveri in più: attualmente i pazienti Covid negli ospedali sono 446, di cui 76 in terapia intensiva. Superata la soglia delle 12 mila persone in isolamento.

Questo l’aggiornamento sui positivi al Coronavirus, per comune (tra parentesi i nuovi contagi dell’ultimo giorno e i guariti). Si specifica che eventuali scostamenti con le comunicazioni dei Comuni possono derivare da orari diversi di aggiornamento rispetto alle banche dati sanitarie o da diverse classificazioni tra residenti e domiciliari.

Acquasparta 71 (+4 contagiati, +5 guariti), Allerona 13 (0, 0), Alviano 21 (0, +3), Amelia 97 (+9 +6), Arrone 15 (+1, 0) , Assisi 537 (+44, +14), Attigliano 14 (+1, +1), Avigliano Umbro 7 (0, 0), Baschi 7 (0, +1), Bastia Umbra 411 (+33, +18), Bettona 86 (+5, +1), Bevagna 69 (+4, +3), Calvi dell’Umbria 9 (0, 0), Campello sul Clitunno 24 (+3, +1), Cannara 64 (+2, +5), Cascia 45 (+5, +5), Castel Giorgio 25 (+1, 0), Castel Ritaldi 33 (+2, +1), Castel Viscardo 13 (0, 0), Castiglione del Lago 99 (+5, +3), Cerreto di Spoleto 10 (+2, +2), Citerna 23 (+1, 0), Città della Pieve 48 (0, +1), Città di Castello 327 (+15, +18), Collazzone 41 (+1, 0), Corciano 280 (+21, +11), Costacciaro 1 (0, +1), Deruta 87 (+1, +5), Fabro 11 (0, 0), Ferentillo 11 (+1, 0), Ficulle 4 (+1, 0), Foligno 667 (+37, +1), Fossato di Vico 32 (+1, 0), Fratta Todina 28 (+4, 0), fuori regione 604 (+18, +7), Giano dell’Umbria 61 (0, +10), Giove 6 (+2, 0), Gualdo Catteneo 56 (+5, 0), Gualdo Tadino 216 (+6, +2), Guardea 4 (+1, 0), Gubbio 405 (+20, +9), Lisciano Niccone 9 (0, 0), Lugnano in Teverina 9 (0, 0), Magione 161 (+5, +6), Marsciano 177 (+3, +11), Massa Martana 42 (+1, +3), Monte Castello di Vibio 9 (0, +1), Monte Santa Maria Tiberina 6 (0, 0), Montecastrilli 59 (+3, +4), Montecchio 5 (+3, 0), Montefalco 71 (+4, 0), Montefranco 6 (0, 0), Montegabbione 2 (0, 0), Monteleone di Orvieto 3 (0, +1), Monteleone di Spoleto 2 (0, 0), Montone 28 (+2, +1), Narni 204 (+8,+19), Nocera Umbra 24 (+2, 0), Norcia 74 (+6, +4), Orvieto 136 (+3, +14), Otricoli 16 (+1, 0), Paciano 16 (+1, 0), Panicale 51 (+1, +1), Parrano 10 (+3, 0), Passignano sul Trasimeno 50 (0, 0), Penna in Teverina 1 (0, 0), Perugia 2.381 (+103, +85), Piegaro 22 (0, 0), Pietralunga 18 (+4, 0), Poggiodomo 0, Polino 1 (0, 0), Porano 6 (0, +1), Preci 6 (0, +2), San Gemini 77 (+1, +2), San Giustino 49 (+3, +1), Sant’Anatolia di Narco 8 (0, 0), San Venanzo 31 (0, 0), Scheggia e Pascelupo 10 (0, 0), Scheggino 10 (+1, 0), Sellano 10 (+1, 0), Sigillo 24 (+1, +1), Spello 124 (+11, +4), Spoleto 539 (+28, +19), Stroncone 27 (+1, +4), Terni 1.575 (+59, +51), Todi 201 (+8, +2), Torgiano 89 (+8, +4), Trevi 109 (+12, +10), Tuoro sul Trasimeno 36 (+2, 0), Umbertide 225 (+14, +17), Valfabbrica 51 (+1, +5), Vallo di Nera 0, Valtopina 5 (0, +1).

Negli ospedali

Così i pazienti Covid negli ospedali in Umbria: 19 in quello militare a Perugia; 12 a Branca; 45 (di cui 7 in terapia intensiva) a Città di Castello; 41 (8 in ti) a Foligno; 123 (di cui 25 in ti) a Perugia; 43 (di cui 13 in ti) a Spoleto; 123 (di cui 22 in ti) a Terni; 38 a Pantalla.