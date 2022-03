Covid in Umbria, contagi in lieve calo ma 7 morti ed i ricoverati sono 220

Covid Umbria, i dati aggiornati al 29 marzo. Positivi in quasi tutti gli ospedali della regione. Guariti superano i nuovi casi

Curva dei contagi per il Covid in lieve calo in Umbria, ma si registrano ben 7 morti tra le persone positive al virus ed i ricoverati salgono a 220.

I dati relativi al 29 marzo 2022 parlano di 19.479 positivi (ieri erano circa 500 in più), con 2.180 nuovi casi e ben 2.665 guariti.

I ricoverati in ospedale, però continuano a salire: sono 220, 4 in più di ieri, ma stabili quelli in terapia intensiva (4). Positivi al Covid si registrano in praticamente tutti gli ospedali dell’Umbria: attualmente ci sono 15 positivi all’ospedale di Branca, 2 a Castiglione del Lago, 17 a Città di Castello, 40 a Foligno, 1 a Orvieto, 66 a Perugia (1 in intensiva), 1 a Spoleto, 67 a Terni (3 in intensiva), 7 a Pantalla, 4 a Umbertide. Una situazione che evidenzia sia l’alta contagiosità del virus ma anche il fatto che molte persone scoprono di essere positive una volta ricoverate in ospedale per altri motivi, stanti i tamponi molecolari quotidiani che vengono effettuati sui pazienti.

I morti positivi al Covid dall’inizio della pandemia raggiungono quota 1.799 (+7). Si tratta di persone residenti a Bettona, Corciano, Gubbio, Passignano, San Venanzo, Terni e Umbertide.