Covid, deceduto 77enne, è la 27^ vittima tifernate | Altri 9 positivi e nessun guarito - Tuttoggi

Nelle ultime 24 ore un altro tifernate, un signore di 77 anni, è deceduto all’ospedale di Città di Castello, portando così a 27 le vittime del Covid-19 nel Comune da inizio pandemia. A ciò si aggiungono anche 9 nuovi positivi e nessun guarito, per un totale di 233 attualmente contagiati.

Resta fortunatamente stabile la situazione del focolaio riscontrato all’Asp Muzi Betti, dove rimangono tuttora positivi 31 anziani e 15 operatori sanitari: l’unica novità riguarda il ricovero in via precauzionale di altri due ospiti finora rimasti all’interno della residenza sanitaria, per cui sale a 14 il totale degli anziani nel reparto Covid del nosocomio tifernate, mentre 13 sono in isolamento alla Muzi Betti e 4 a Villa Muzi.

Domani (lunedì 4 gennaio) e dopodomani saranno effettuati nuovi tamponi di controllo su ospiti e personale della residenza mentre entro la fine della settimana inizieranno le vaccinazioni degli operatori sanitari della struttura.