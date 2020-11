Covid, contagi ancora in calo nella Media Valle | Un decesso a Marsciano - Tuttoggi

Covid, contagi ancora in calo nella Media Valle del Tevere. Dove però purtroppo c’è stato il decesso di una persona di Marsciano, la sesta dall’inizio della pandemia per cause legate al Coronavirus.

A Marsciano nell’ultimo giorno (secondo i dati della protezione civile aggiornati alle ore 12.31 di oggi, martedì 25 novembre) si sono registrati due nuovi soli positivi, mentre sono state 12 le persone dichiarate. Gli attualmente positivi scendono a 147, di cui 8 ricoverati (uno in terapiaintensiva).

Positivi in forte calo anche a Todi, dove a fronte di 3 nuovi contagi sono state ben 20 le persone dichiarate guarite. Gli attualmente positivi al Coronavirus sono 140. Dimesso un paziente: sono ora 6 i malati Covid tuderti negli ospedali.

A San Venanzo i positivi scendono a 18 (3 i ricoverati); in calo anche a Collazzone (35, con un nuovo positivi e 3 guariti); a Massa Martana sono ora 36 (due i guariti, 4 le persone ancora ricoverate); a Montecastello di Vibio i contagiati restano 10 e a Fratta Todina 23.

Situazione in netto miglioramento a Deruta, dove a fronte di 2 nuovi ccasi di Covid si contano 12 guariti. Attualmente i positivi sono scesi a 71, con uno dei quattro ricoverati che è stato dimesso.

All’ospedale di Pantalla attualmente sono ricoverati 38 pazienti Covid.