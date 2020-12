Covid-19, l'aggiornamento dell'epidemia in Umbria all'8 dicembre - Tuttoggi

Sono 19 le dimissioni dei pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2 nella giornata di ieri

Sono 135 le persone risultate positive al virus del covid-19 in Umbria, nelle ultime 24 ore, su un numero di 4.005 tamponi. Dai dati dell’ultimo aggiornamento della dashboard regionale, aggiornata alle 11:18 di oggi – 8 dicembre – il tasso di positività sui test effettuati scende a un confortante 3,37%.

Sono 19 le dimissioni dei pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2 nella giornata di ieri. Il che fa scendere a 376 i malati nelle corsie covid, di cui 57 in terapie intensive (+1 rispetto a ieri).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 105 (15 in terapia intensiva)

– 105 (15 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 13

– 13 Ospedale di Terni – 110 (17 in terapia intensiva)

– 110 (17 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 36 (9 in terapia intensiva)

– 36 (9 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 40 (12 in terapia intensiva)

– 40 (12 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 28 (4 in terapia intensiva)

– 28 (4 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 12

– 12 Ospedale MVT Pantalla – 31

Non sono altrettanto buone le notizie per quanto riguarda le persone che hanno perso la vita in connessione al coronavirus. Si contano infatti altri 9 decessi nei comuni di Cascia (1), Foligno (1), Guado Tadino (1), Perugia (2), San Venanzo (1), Spello (1), Terni (1) e uno da fuori regione.