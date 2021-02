Covid-19, tracciamento positivi a Todi sistema di efficienza per l'Umbria - Tuttoggi

Il tracciamento dei casi positivi covid19 messo a punto da Todi è stato riconosciuto come sistema leader dalla Regione Umbria

Il Comune di Todi comunica che il sistema di tracciamento dei contagiati coronavirus, che è stato messo a punto dall’Amministrazione Comunale e dal Centro Operativo di Protezione Civile, è stato riconosciuto come il sistema leader in Umbria.

Già nelle scorse settimane, la Regione aveva preso contatti con il Comune per verificare il sistema di tracciamento che era stato sperimentato e che aveva dato ottimi risultati nell’area di competenza.

Dopo gli opportuni approfondimenti, con lettera di incarico del Commissario Massimo D’Angelo, il Centro di Protezione Civile Comunale ha ricevuto incarico per la “… valutazione dei dati inerenti i casi positivi covid – 19 e l’eventuale allineamento degli stessi per l’intera Regione Umbria …”.

Si apre, quindi, una fase in cui il sistema sarà sottoposto ad uno sforzo aggiuntivo a sostegno di tutta la Regione.

“Per un Comune come il nostro– commenta in una nota il sindaco Antonino Ruggiano- di grandissima tradizione e storia, ma con i mezzi limitati dalle dimensioni odierne, è un momento di grande soddisfazione, che copre di ulteriori responsabilità il servizio di Protezione Civile del Comune, ma che premia lo straordinario lavoro svolto in questo anno dall’intera macchina comunale.

“Un ringraziamento sincero– conclude il primo cittadino- va al Vicesindaco Generale Adriano Ruspolini, al Presidente della Rosa dell’Umbria Claudio Serrani ed all’intera struttura della Amministrazione Comunale di Todi, che, ancora una volta, ci ha resi orgogliosi di essere tuderti.”