Costruita in meno di 1 anno e super moderna, inaugurata nuova scuola dell'infanzia di Branca - Tuttoggi

Costruita in meno di un anno e pronta a ospitare i bambini già dalla prossima settimana: la nuova scuola dell’infanzia di Branca è stata inaugurata ieri (lunedì 28 settembre), alla presenza del sindaco Filippo Stirati, dell’assessore all’Istruzione Simona Minelli, dell’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili, della dirigente Angela Codignoni e di alcuni degli ingegneri che hanno lavorato al progetto.

Ad aprire simbolicamente per la prima volta la porta della nuova scuola è stato proprio un bambino, che insieme a sindaco, assessori e dirigente ha inaugurato un edificio completamente nuovo, dotato di riscaldamento a pavimento, impianto fotovoltaico e pannelli solari. Un investimento pari a 490 mila euro quello per la nuova scuola di Branca, dei cui 414 mila arrivati dal Ministero per l’Istruzione e la restante parte aggiunta dall’amministrazione comunale.

Nel tagliare il nastro della scuola il sindaco ha sottolineato il grande impegno dell’ufficio tecnico nel portare a termine i lavori di progettazione e realizzazione, soprattutto in un momento così complesso a causa dell’adeguamento alle normative anti Covid. “Oggi inauguriamo una struttura costruita in tempi quasi record – ha spiegato – grazie all’impegno dei nostri uffici che hanno lavorato senza sosta per tutta l’estate, permettendoci anche una regolare riapertura di tutte le scuole del territorio in una situazione così particolare”.

Anche la dirigente Codignoni, nell’augurare a bambini e insegnanti un anno sereno, ha auspicato un avvio delle attività nella nuova struttura “nel segno della tranquillità e dell’impegno, nell’augurio che in una scuola così bella e sicura possiate vivere un anno altrettanto felice e proficuo”.