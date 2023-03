Costruire l’Europa con i consiglieri locali, Giovannini da Scheggino a Bruxelles

Due umbre nella rete Building Europe with Local Councillor, Arianna Giovannini delegata per l'Umbria a Bruxelles per il primo incontro

Si chiama “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” il progetto lanciato dalla Commissione europea per creare una rete europea di rappresentanti politici territoriali finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un’alleanza innovativa tra il livello di governance europeo e locale. In Umbria al momento hanno risposto all’appello dell’organo esecutivo dell’Unione europea due consigliere comunali: Arianna Giovannini di Scheggino ed Elena Brunori di Porano. E proprio l’amministratrice locale della perla della Valnerina nei giorni scorsi è volata fino a Bruxelles a rappresentare l’Umbria per il primo appuntamento di confronto insieme ai delegati delle altre regioni italiane.

Il 13 marzo, insieme ad altri 21 rappresentanti di tutte le regioni italiane, Arianna Giovannini è volata in Belgio per una sessione di lavoro nella quale si sono susseguite giornate formative e visite al Parlamento europeo. “Abbiamo instaurato dialoghi proficui e fruttuosi – ha commentato al ritorno la consigliera comunale di Scheggino – che porteranno a legami solidi e duraturi. E’ stato un onore per me essere l’unica rappresentante della mia Regione in questo primo incontro. Sono cresciuta a Scheggino, ho studiato a Perugia e vivo a Spoleto, per me la Valnerina è uno scrigno non ancora del tutto scoperto e che necessita di essere fortemente valorizzato. Ho avuto parole per tutta la mia Regione, trovo riduttivo soffermarsi sul proprio ambito territoriale, l’Europa mi ha confermato, come già credevo, che occorre avere una visione d’insieme”.